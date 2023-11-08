Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово в Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.
На Бахмутском направлении наши воины отразили атаки оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.
«Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского», - сообщили в Генштабе.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки.
На Шахтерском направлении враг штурмовал в районе Старомайорского, успеха не имел.
На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Также в Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские защитники продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, а также ведут наступление на Мелитопольском направлении.
Тем временем аналитики Института изучения войны сообщают, что ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины.
Эксперты сообщают о переброске ограниченного количества бронетехники и более масштабных, чем обычно, наземных операций.
Ранее в украинской разведке сообщали, что россияне начали минировать критическую инфраструктуру на временно оккупированной территоории региона на случай отступления.
В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщал о жестоких боях в районе Берховки, Клищиевки и Хромового.
На Авдеевском направлении, по его словам, идут тяжелые бои по железной дороге и западнее ее в направлении Степного, а также в окрестностях АКХЗ и в направлении Северного.
Ана Купянском и Лиманском враг не имел успехов в многочисленных штурмах в районе Первомайского.
По словам корреспондента, враг готовит новые атаки на юго-востоке от Угледара и в направлениях Ровнополя со Старомайорским.
Комментируя ситуацию в Херсонской области, Мирошников отметил, что там украинские защитники делают нереальные вещи.
«По левому берегу Херсонщины ситуация постепенно переходит из разряда "Ахахаха, да мы сейчас парвем их на том небольшом плацдарме" к "А как же так произошло?". Наши воины там делают нереально крутые вещи…», - отметил Мирошников.
Последние новости Украины:
Пугающие цифры – насколько увеличилась армия оккупантов.
Валерий Залужный обратился к своему погибшему другу – новые подробности трагедии.
Напомним также, что количество жертв трагедии на "Новой почте" снова возросла.