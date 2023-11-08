За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений, стало известно, как изменилась ситуация в Авдеевке и Бахмуте.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаки оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского», - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении враг штурмовал в районе Старомайорского, успеха не имел.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Также в Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские защитники продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, а также ведут наступление на Мелитопольском направлении.

Тем временем аналитики Института изучения войны сообщают, что ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины.

Эксперты сообщают о переброске ограниченного количества бронетехники и более масштабных, чем обычно, наземных операций.

Ранее в украинской разведке сообщали, что россияне начали минировать критическую инфраструктуру на временно оккупированной территоории региона на случай отступления.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщал о жестоких боях в районе Берховки, Клищиевки и Хромового.

На Авдеевском направлении, по его словам, идут тяжелые бои по железной дороге и западнее ее в направлении Степного, а также в окрестностях АКХЗ и в направлении Северного.

Ана Купянском и Лиманском враг не имел успехов в многочисленных штурмах в районе Первомайского.

По словам корреспондента, враг готовит новые атаки на юго-востоке от Угледара и в направлениях Ровнополя со Старомайорским.

Комментируя ситуацию в Херсонской области, Мирошников отметил, что там украинские защитники делают нереальные вещи.

«По левому берегу Херсонщины ситуация постепенно переходит из разряда "Ахахаха, да мы сейчас парвем их на том небольшом плацдарме" к "А как же так произошло?". Наши воины там делают нереально крутые вещи…», - отметил Мирошников.

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