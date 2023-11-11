Жданов добавил, российские власти стремятся к рациональному подходу: создать неблагоприятные условия для украинцев.

В прошлом ноябре Россия осуществляла крупномасштабные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, лишая украинцев электроэнергии и отопления. На данный момент, при температуре выше 15 градусов днем, такие действия представляются необоснованными, считает военный эксперт Олег Жданов.

"Российская армия ожидает снижения температуры воздуха, хотя бы до нуля, и заморозков. В дополнение к этому, противник активно увеличивает свои запасы ракет.

Информация от Главного управления разведки Украины указывает на наличие у россиян около 870 высокоточных ракет, способных поражать объекты на расстояние более 350 километров" - подчеркнул эксперт.

Жданов добавил, российские власти стремятся к рациональному подходу: создать неблагоприятные условия для украинцев, поддерживая холод, с целью оказать давление на свое правительство.

Продолжается контрнаступление ВСУ, особенно активно оно развивается на левом берегу Херсона, подчеркнул Олег Жданов. Важным положительным моментом является переброска бронетехники Силами обороны Украины на левый берег, что может значительно ускорить продвижение пехоты в этом районе фронта.

Жданов отметил, что последние действия, включая назначение нового командующего группой войск "Днепр", не привели к радикальным изменениям, и ситуация остается стабильной: украинские силы продолжают расширять контрольный плацдарм на левом берегу.

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