Военный эксперт Григорий Тамар прокомментировал, стоит ли ждать изменений на фронте в этом году.

Военный эксперт Григорий Тамар рассказал, стоит ли ждать Украине каких-то изменений на фронте в этом году. Об этом специалист сообщил в эфире "Фабрики новостей".

"Я бы не сбрасывал со счетов наступление украинских войск, которое ведется последние несколько месяцев. Я бы не хоронил его, потому что определенный потенциал еще остался, например, на Херсонском направлении", - рассказал Тамар.

Специалист добавил, что там может быть интересное развитие событий, так как там характер грунта после затопления не позволяет россиянам там в серьез окопаться. А защитные сооружения - важнейший элемент для обороны позиций. Поэтому там насыщенность войсками достаточно низкая и фортификации там практически нет.

Если у украинский армии были бы специальные средства, то это бы позволило навязать российской армии маневреный бой. А в таком типе сражений российская армия не демонстрирует свои лучшие качества. Из-за этого Херсонское направление является довольно перспективным для украинской армии даже сегодня.

Но стоить понимать, что никто не имеет более полную картину происходящего на фронте кроме украинского Генштаба. Но согласно ифнормации из открытых источников складывается ощущение, что попытки наступать на востоке параллельно с Запорожским направлением было ошибкой и привело к распылению сил и средств.

Последние новости Украины:

Напомним, Китай стал главным выгодоприобретателем в войне в Украине, что известно

Также Politeka сообщала, что Россия готова в разы больше понести потери в Украине, что известно

А еще Politeka писала, что у Украины есть хорошие перспективы на фронте, эксперт поделился



