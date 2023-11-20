Военный эксперт Григорий Тамар прокомментировал, может ли Россия пойти в наступление. Об этом эксперт сообщил в эфире "Фабрики новостей".

"Для того, чтобы активные наступательные действия нужен ресурс. Человеческий, технический, материальный и так далее. На данном этапе мне представляется, что этот ресурс у российской армии ограничен. Я не думаю, что они будут предпринимать в ближайшее время такие действия, смелые и рискованные, учитывая внутреннюю политическую конъюнктуру ближайших месяцев самой России", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что в скором времени после того, как турбулентность политическая уляжется немного, мы станем свидетелями новой волны мобилизации и тогда они могут попробовать снова наступать на украинские позиции. Это может произойти уже весной будущего года. Действия российских войск за всю войну показывали, что без тотального доминирования в артиллерийских средствах они не могут наступать.

Все попытки наступать с бронетехникой у оккупантов превращался в кровавый фарс. Единственные успешные их наступления - это подавляющее господство в артиллерии и бесконечные пехотные штурмы, когда оккупанты шли в наступление под прикрытием огненного вала. Они накатывались волнами на украинские позиции, пока не выбивали украинские войска.

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