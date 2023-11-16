В рамках новой волны наступления, очевидно, оккупанты будут пытаться выйти на правую сторону железной дороги, закрепиться и развить наступление в направлении села Степовое с последующей его оккупацией.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, это позволит россиянам взять под огневой контроль трассу 0542 и начать движение в направлении села Бердичи.

Также оккупанты будут пытаться прорваться в промзону Коксохима. С Юга российские войска будут с Водяного двигаться на Северное с целью его захвата и установления огневого контроля над 0542, с последующим движением на Тоненькое.

"Думаю, что российское командование более адекватно сейчас воспринимает свои возможности, а потому, физическое перерезание 0542 и окружение Авдеевки планируют на 4-ю волну наступления, которая может быть организована в первых числах декабря", — отметил Александр Коваленко.

Военный обозреватель также указал на два важных момента. Во-первых, всем очевидно, и тем более командованию Сил обороны Украины, что третья волна наступления рф на Авдеевку не станет неожиданностью. Во-вторых, все вышеописанные задачи оккупанты планировали реализовать еще в ходе первой волны наступления, до 10 октября.

"Но окружение Авдеевки за сутки вылилось в – бьёмся лбом о забор Коксохима второй месяц. А потому, насколько бы мрачно не воспринимался описываемый выше сценарий, ещё не факт, что РОВ смогут его полностью реализовать", — добавил эксперт.

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