Повышение тарифов на электроэнергию в 2024 году может состояться после завершения отопительного сезона.
Тариф на электроэнергию в Украине может вырасти на 15%.
Об этом рассказал председатель Комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.
По его словам, в течение отопительного сезона цена на электроэнергию в Украине для населения будет неизменной.
Однако, по мнению главы НКРЭКУ, повышение тарифа на электроэнергию в 2024 году - ожидаемо.
«Думаю, мы будем предлагать какие-то решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения. Если делать следующий шаг, то он должен быть взвешенным, максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час», — заявил Константин Ущаповский.
По состоянию на 13:10 17 ноября Минэнерго официально сообщило, что повышение тарифов для населения пока не предусматривается.
Источник: Экономическая правда.
Напомним, ранее в «Нафтогаз» сообщили об увеличении добычи украинского газа, но это не означает, что газ стал бесконечным или бесплатным.
Специалисты «Нафтогаз» советуют украинцам экономить энергоносители. Это позволит «Нафтогазу» поддерживать устойчивые запасы в хранилищах, а потребителям – сэкономить значительные средства.
«По подсчетам специалистов, после 15 лет эксплуатации котел теряет 40% своего КПД. Перед каждым сезоном его нужно чистить», - советуют, в частности, в «Нафтогаз».
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