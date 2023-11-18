Повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может произойти в следующем году.

Повышение тарифов на электроэнергию в 2024 году может состояться после завершения отопительного сезона.

Тариф на электроэнергию в Украине может вырасти на 15%.

Об этом рассказал председатель Комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

По его словам, в течение отопительного сезона цена на электроэнергию в Украине для населения будет неизменной.

Однако, по мнению главы НКРЭКУ, повышение тарифа на электроэнергию в 2024 году - ожидаемо.

«Думаю, мы будем предлагать какие-то решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения. Если делать следующий шаг, то он должен быть взвешенным, максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час», — заявил Константин Ущаповский.

По состоянию на 13:10 17 ноября Минэнерго официально сообщило, что повышение тарифов для населения пока не предусматривается.

Источник: Экономическая правда.

Напомним, ранее в «Нафтогаз» сообщили об увеличении добычи украинского газа, но это не означает, что газ стал бесконечным или бесплатным.

Специалисты «Нафтогаз» советуют украинцам экономить энергоносители. Это позволит «Нафтогазу» поддерживать устойчивые запасы в хранилищах, а потребителям – сэкономить значительные средства.

«По подсчетам специалистов, после 15 лет эксплуатации котел теряет 40% своего КПД. Перед каждым сезоном его нужно чистить», - советуют, в частности, в «Нафтогаз».

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