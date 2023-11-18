На практике оккупантам пока не удается добиться значительных успехов.

Купянск в Харьковской области становится стратегически важным для российских оккупантов, поскольку предоставляет им возможность оказывать давление на украинские силы обороны. Это мнение высказал эксперт Олег Жданов, подмечая, что Купянск может быть важен для оккупантов как место для оказания давления, проведения отвлекающих ударов и маневров в данном направлении.

"Город является логистическим центром, который ранее обеспечивал российскую армию. В период оккупации железнодорожный узел в районе Купянска обеспечивал войска оккупантов на территории Луганской и Харьковской областей. Потеря этой железнодорожной ветки, сделала логистику для врага более сложной" - делится эксперт.

Как ранее замечали также и другие эксперты, хотя захватить этот железнодорожный узел имеет смысл с логистической точки зрения, на практике оккупантам пока не удается добиться значительных успехов.

Специалист добавил, что начинаются войны случайно, никто не ожидает их. Все не думали, что путин нападет на Украину, рационально анализируя ситуацию. Но это произошло, путин отдал приказ о наступлении. Также никто не думал, что оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, все понимали последствия этого.

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