В России весной 2024 года пройдут президентские выборы и Путину перед его предвыборной гонкой очень важно заработать политические баллы.

Так, по словам известного военного аналитика, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, чтобы начать предвыборную кампанию «им нужна какая-то победа», Politeka.net.

Именно поэтому российским войска отдан приказ во что бы то ни стало захватить Авдеевку. Однако есть еще участки фронта, где российские оккупанты активизировались максимально – Купянск и Марьинка.

Россияне мечтают захватить к началу предвыбороной кампании хотя бы один из этих населенных пунктов.

«Купянск, Авдеевка и Марьинка. Вот один из трех этих населенных пунктов – они там максимально активизировали свои действия, ведут максимально атакующие действия, в попытке преподнести какой-то подарок к началу президентской предвыборной гонки в РФ», - отметил Жданов в своем традиционном видеообзоре.

Оценивая шансы российских оккупантов на захват этих городов, Олег Жданов назвал их маловероятными.

Олег Жданов также считает, что угроза штурма гороа Часов Яр на данный момент маловероятна.

Добавим, что в Авдеевке россияне ежедневно наносят удары по укрытиям, местам скопления людей, больницам и волонтерским центрам.

«Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой уже не существует", — говорил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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