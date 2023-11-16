Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати російських загарбників і одна з цифр заслуговує на особливу увагу.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 16 листопада російські окупанти втратили ще 11 танків, 17 броньованих машин, 36 артилерійських систем, 8 РСЗВ, 14 безпілотників, 40 одиниць автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки та понад 1 300 осіб.

Аналізуючи оновлені дані відомий політолог і боєць ЗСУ Кирило Сазонов наголосив, що це «хороша доба». Також Сазонов звернув увагу на цифри втрат артилерійських систем та РСЗВ.

«Це не танки та інша бронетехніка, які вони можуть кинути натовпом на штурм і багато втратити одразу. Арту потрібно обчислити та швидко завдати точного удару. Вони чудово це знають і ретельно маскуються, як і ми. Проте наша розвідка та арта у цих дуелях просто розривають їх. Дуже важливою і дуже показовою є саме картина по арті», - зазначив Кирило Сазонов у своєму телеграм-каналі.

За словами бійця, найбільше окупанти «виють» саме через контрбатарейну боротьбу ЗСУ.

Додамо, у боях за Авдіївку російські загарбники зазнають рекордних втрат.

Згідно з повідомленням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загальні людські втрати росіян за місяць боїв під Авдіївкою (10 жовтня – 10 листопада) становили близько 10 000 солдатів, 100 танків, 250 бронемашин, 50 арт-систем та сім літаків штурмової авіації.

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