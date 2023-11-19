Могут ли российские захватчики полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Свой прогноз на этот счет дал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.

Так, по мнению Жданова, на данный момент Вооруженные силы РФ не могут выполнить задачу Путина по захвату Луганской и Донецкой областей в административных границах.

«Это однозначно. Ну и тем более не могут выполнить задачу по созданию буферной зоны вдоль границ этих областей. Такая задача тоже изначально ставилась перед «СВО» Путиным, когда он там свои речи толкал в ночь перед нападением», - отметиил Жданов в своем видеообзоре.

Жданов также выразил уверенность, что у ВСУ есть все шансы удержать Авдеевку.

По словам военного аналитика, успехи у врага на этом участке фронта минимальные, а потери огромные.

«Мы наносим там довольно ощутимый урон рашистским войскам и у них практически нет никакого продвижения. Севернее есть небольшой продвижение, но… уже пошел второй месяц попыток штурма Авдеевки. Я не думаю, что сегодня они в состоянии выполнить задачи, которые ставились», - подчеркнул Олег Жданов.

Отметим, общие потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения рф в Украину на Западе оцениваются в 300-400 тысяч убитыми. Такие данніе опубликовало издание The Guardian со ссылкой на западных чиновников.

В нынешних боях под Авдеевкой россия теряет от 500 до 1000 человек в день.

При этом в НАТО назвали ситуацию на поле боя в Украине сложнее, чем они ожидали.

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