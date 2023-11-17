Дуже важкі бої продовжуються, російські окупанти давлять і в деяких місцях займають новій позиції.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

«Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у новому зведені Генштаба ЗСУ.

У свою чергу українські захисники розповідають, що під Бахмутом росіяни продовжують «м’ясні штурми».

«І вони дуже важкі. Місцями їх сили продавлюють оборону, займають посадки. Напрямки Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка і Берхівка - таке враження, що задача росіянам поставлена оборону проломитити і рухатися до Часів Яру», - розповів український захисник, який веде свій телеграм-канал «Кордон 91».

Боєць ЗСУ підкреслив, що важко, але позиції тримаються стратегічні.

Про важкі бої повідомив і боєць «Бахмутський демон». Але, зазначив український Герой, є і позитив – ліквідували під Кліщіївкою кількох ворожих офіцерів.

«Їх набіги не дають бажаного для них ефекту, але попереду ще купа їх штурмів і ми будемо в обороні», - підкреслив «Бахмутський демон».

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