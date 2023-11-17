Очень тяжелые бои продолжаются, русские оккупанты давят и в некоторых местах занимают новой позиции.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

В частности, на Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

«Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

В свою очередь, украинские защитники рассказывают, что под Бахмутом россияне продолжают «мясные штурмы».

«И они очень тяжелые. Местами их силы продавливают оборону, занимают посадки. Направления Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка и Берховка – такое впечатление, что задача россиянам поставлена ​​оборону проломить и двигаться к Часовому Яру», – рассказал украинский защитник, который ведет свой телеграмм-канал "Кордон 91".

Боец ВСУ подчеркнул, что тяжело, но позиции держатся стратегические.

О тяжелых боях сообщил и боец ​​«Бахмутский демон». Но, отметил украинский Герой, есть и позитив – ликвидировали под Клещиевкой несколько вражеских офицеров.

«Их набеги не дают желаемого для них эффекта, но впереди еще куча их штурмов и мы будем в обороне», – подчеркнул «Бахмутский демон».

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