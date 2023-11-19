Вражеские войска атакуют украинские позиции к западу от Работино, делится эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов предоставил информацию о текущих событиях на фронте, где действуют Вооруженные силы Украины (ВСУ), ссылаясь на данные Генштаба и Института изучения войны.

Украинские военные проводят операции на левом берегу Херсонской области более масштабные, чем обычно, и, вероятно, приблизились к Кринкам, что находится в 30 километрах к северо-востоку от Херсона, в двух километрах от реки Днепр и приблизительно четырех километрах к северу от восточного 58 шоссе.

Вражеские войска атакуют украинские позиции к западу от Работино, что свидетельствует о незначительном продвижении украинских сил.

"А вот на Авдеевском направлении российские силы продолжают попытки окружить Авдеевку, но ВСУ удерживают оборону, нанося противнику значительные потери. Нападение оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского в Донецкой области остается безуспешным" - делится эксперт.

Российская армия продолжает наступательные операции вблизи Авдеевки и подтверждает успехи. Геолокационные данные подтверждают, что войска врага незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода, на северо-запад от города.

Последние новости Украины:

Напомним, ВСУ начали масштабную атаку в Крыму, эксперт поделился

Также Politeka сообщала, что Украина получит другие модификации ATACMS, появились подробности

А еще Politeka писала, что блэкаут в Украине, что ждет людей этой зимой