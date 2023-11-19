Бывший командующий американскими войсками в Европе, генерал Бен Ходжес, высказал мнение о том, что судьба Украины зависит от контроля над Крымом, и кто сможет управлять этим регионом, тот выиграет войну. В связи с этим он также предупредил критиков Вооруженных сил Украины обратить внимание на Черноморский флот России.

В ответ на это замечание, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, что Черноморский флот России стал уязвимым местом в их военной структуре.

"Российский флот, оказавшись прижатым к берегам Черного моря, лишен возможности свободного маневрирования. Отсутствие выхода к океану делает его легкой мишенью для атак ракет и авиации" - делится эксперт.

Свитан подчеркнул, что Черноморский флот становится значимой целью для ударов, и всего несколько бригад истребителей, при условии правильного вооружения, могут полностью уничтожить его за пару недель. Это, по его мнению, представляет серьезную проблему для россии, которая осознает эту уязвимость, но не в состоянии ничего изменить.

Также известно, в Херсонской области ВСУ продвинулись к селу Крынки на левом берегу, стремясь расширить свою зону контроля. Несмотря на положительную динамику на данном участке фронта, полковник запаса ВСУ Роман Свитан подчеркнул, что рано говорить о создании плацдарма из-за определенных обстоятельств.

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