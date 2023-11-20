При наличии достаточного числа ракет у ВСУ, они смогут легко выведать этот железнодорожный маршрут.

Россия стремится активно реализовать планы по строительству новой железнодорожной магистрали, начиная от Ростова и протягиваясь через Мариуполь, Бердянск, обходя Мелитополь, и завершаясь в Чонгаре и Геническе.

Тем не менее, представители россии настаивают на отсутствии даже проекта этой железной дороги, оправдывая это тем, что часть маршрута находится слишком близко к фронтовой линии, делится военный эксперт Роман Свитан.

"Несмотря на заявления россии, в настоящее время огневой контроль над Мелитополем уже находится у украинских вооруженных сил (ВСУ), и предполагаемый маршрут новой железнодорожной трассы должен пройти вблизи этого города. При дополнительном продвижении ВСУ на 5-7 километров севернее, они смогут достичь Азовского побережья, что лишит россию возможности скрыть железнодорожный путь от наших сил", - делится эксперт.

Эксперт подчеркнул, что при наличии достаточного числа ракет у ВСУ, они смогут легко вывести этот железнодорожный маршрут из строя. Поэтому, вероятно, россия откажется от этого проекта.

Также известно, в Херсонской области ВСУ продвинулись к селу Крынки на левом берегу, стремясь расширить свою зону контроля. Несмотря на положительную динамику на данном участке фронта, рано говорить о создании плацдарма из-за определенных обстоятельств.

Формирование плацдарма на левом берегу должно иметь конкретную цель. Если у ВСУ достаточно сил и ресурсов, то можно принимать решение о движении в сторону Крыма.

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