Пенсионный фонд нужно сообщать об основных изменениях в жизни, чтобы дальше получать субсидию – на это дается ограниченный срок.

Украинцы, уже получающие субсидию, могут потерять ее по различным причинам, одна из которых - скрытый доход, который не был указан в начальных документах. Также об изменениях в состоянии семьи, финансовом состоянии или месте жительства следует сообщать в течение 30 дней в Пенсионный фонд.

В перечень таких изменений включены те, которые могут привести к аннулированию субсидии. Среди них – приобретение валюты, банковских металлов, одноразовые покупки или приобретение права собственности на имущество на сумму более 50 тысяч гривен. Важно отметить, что при покупке валюты и металлов учитываются все операции в течение года.

Также необходимо сообщать Пенсионный фонд об изменениях в таких случаях: изменение состава семьи, регистрация новых членов, получение нового социального статуса, изменения в перечне получаемых услуг или их предоставление, получение права собственности на жилье, автомобиль (за исключением мопедов, прицепов) , недвижимости в деревне, что не влияет на право на субсидию).

Дополнительно следует сообщать об открытии депозита на сумму более 100 тысяч гривен, получении суммы в 67100 гривен (с некоторыми исключениями, такими как страховка, грант на обучение и другие). Также на получение субсидии влияют трудовая деятельность членов семьи, изменение их количества, смерть получателя и переезд по другому адресу. Все эти изменения следует уведомлять Пенсионный фонд.

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