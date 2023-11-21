Противник поддерживает свою военную присутствие в ближайших приграничных районах.

Обстановка на левом берегу Днепра под контролем. Подразделения морской пехоты, совместно с другими компонентами Сил обороны, успешно удерживают свои позиции в этом районе, делится детально военный эксперт Олег Жданов.

Наши защитники закрепляют свое присутствие на захваченных позициях и наносят эффективные атаки в ответ на вражеские провокации. Вдобавок, на Херсонском направлении украинские военные активно ведут контрбатарейную борьбу, причиняя ущерб противнику в его тылу.

"В других направлениях фронта, таких как Северское и Слобожанское, противник поддерживает свою военную присутствие в ближайших приграничных районах. Его активная диверсионная деятельность направлена на предотвращение развертывания наших войск в критически важных направлениях. Есть увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области, как часть стратегии противника" - делится эксперт.

Вражеские войска атакуют украинские позиции к западу от Работино, что свидетельствует о незначительном продвижении украинских сил.

"А вот на Авдеевском направлении российские силы продолжают попытки окружить Авдеевку, но ВСУ удерживают оборону, нанося противнику значительные потери. Нападение оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского в Донецкой области остается безуспешным" - ранее сообщал эксперт.

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