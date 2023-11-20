В Министерстве образования и науки (МОН) Украины выражают намерения сократить количество высших учебных заведений в стране, что связано с демографической ситуацией в государстве.

Михаил Винницкий, заместитель министра образования и науки, отметил, что на сегодняшний день в Украине существует проблема с количеством высших учебных заведений из-за негативных демографических тенденций в стране.

Содержание большого количества университетов становится неэффективным и нерентабельным для государства из-за уменьшения количества студентов на одно высшее образование.

За последние 15 лет это количество сильно уменьшилось. 15 лет назад среднее количество студентов на одно заведение высшего образования было 6,5 тысячи студентов, сегодня - 3,5 тысячи. Отмечается, что демографические прогнозы свидетельствуют о дальнейшем усложнении ситуации в течение следующих 15 лет, поскольку уменьшается количество 17-летних в стране.

Кроме этого, министр образования и науки Оксен Лесовой раскрыл планы внесения изменений в сферу высшего образования в Украине, сосредотачиваясь на развитии профессионально-технического образования.

Согласно заявлений Лесового, ученики смогут учиться до девятого класса, а после его завершения будут иметь выбор между академическим лицеем и профессиональным колледжем, где продлится еще три года обучения.

Выпускники профессионального колледжа получат возможность поступить на рынок труда с соответствующей профессией, тогда как выпускники академического лицея смогут продолжить обучение высшему учебному заведению.

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