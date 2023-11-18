Ближе ко второй половине ноября командование российских оккупационных войск интенсифицировало штурмовые действия по ряду участков, создавая видимость некоего большого наступления по всей линии фронта, но это не так.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Так, например, в районе Купянска оккупанты осуществляют давление на Синьковку и на Пищаное, и главной задачей в этой локации для них является захват господствующих высот, но все их штурмы пока завершаются провалом.

По словам эксперта, ситуация по Лимано-Купянской оси в вопросе наступательных возможностей российких оккупационных войск не меняется. У россиян есть количество, но проблема с качеством - техничекой комплектацией, которая позволяла бы эффективно наступать. Александр Коваленко напомнил, что этот фактор проявил себя прошлым летом, когда оккупанты активно полезли на Лиман, Боровую и Купянск, но в результате понесли серьёзные потери, практически не имея достижений.

"Оборонный функционал позволяет им наступать, но результат вызывает бурные дискуссии. Был бы наступательный функционал, поверьте, была бы совсем другая картина. Но это не означает, что от того нашим парням где-то легко – нет. Отсутствие полноценного наступательного потенциала вынуждает их использовать то, чем они дорожат меньше всего – людской ресурс и в большом количестве", — добавил военный обозреватель.

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