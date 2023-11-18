Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в районе Бахмута и Авдеевки.

Под Бахмутом, в районе Клещиевки особо ощутимо, что отсутствие полноценного наступательного потенциала вынуждает российских оккупантов использовать в огромном количестве людской ресурс.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Возобновившиеся волнообразные штурмы буквально устилают поля трупами РОВ. Но системность говорит о том, что по ряду направлений командование на местах получило приказ наступать", — пишет эксперт.

Так, противник пытался прощупывать нашу оборону в направлении на Бондарное. Также враг не оставляет попыток действовать в направлении Андреевки — для усиления этих действий оккупанты загнали дополнительные подразделения под Одрадовку.

"Очевидно, что приказ этот обусловлен необходимостью получения какого-то результата к выступлению путина. Отбить Клещиевку – показать, что могут возвращать утраченные позиции. Прорваться к Купянску – подарить надежду на новые победы в 2024. Захватить Авдеевку…", — пишет Александр Коваленко.

Военный обозреватель отметил, что российкие оккупационные войска в районе Авдеевки пытаются расползаться по левой стороне от железной дороги, не имея возможности основательно закрепиться по правую сторону. Кроме того, продолжается концентрация сил для очередной волны наступления, с целью прорыва по правую сторону “железки”, с последующим захватом сел Степовое и Северное.

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