На левобережье Херсонской области украинские военные успешно проводят контрнаступательную операцию, вынуждая оккупантов отступать. Аналитики Института изучения войны провели анализ ситуации на фронте и отметили активные действия сил обороны, о чем детальнее рассказывает военный эксперт Олег Жданов.

"Не смотря на усилия вражеских сил, направленных на атаки, украинские бойцы эффективно отражают их попытки. В последнем бою они успешно отразили 12 атак со стороны российских вооруженных подразделений.

С поддержкой артиллерии, нанесли удар по вражеским подразделениям в районе Поймы (расположенной 10 километров юго-восточнее Херсона и 4 километрах от реки Днепр) и Песчановки" - делится эксперт.

Также на прицеле украинских военных оказались оккупанты, встреченные возле села Крынки, находящегося в 30 километрах к северо-востоку от областного центра и в 2 километрах от реки. Эксперт также подметил, информация от пропагандистов свидетельствует о том, что украинские силы продолжают успешно действовать, противостоя вражеской пехоте и даже оказывая дополнительное давление на левый берег.

Наши защитники закрепляют свое присутствие на захваченных позициях и наносят эффективные атаки в ответ на вражеские провокации. Вдобавок, на Херсонском направлении украинские военные активно ведут контрбатарейную борьбу, причиняя ущерб противнику в его тылу.

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