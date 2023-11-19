Предыдущие попытки оккупантов прорваться в Купянск с севера и запада не привели к каким-либо значимым результатам. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, с. Синьковка остается под контролем ВСУ, рубеж Ивановка - Кисловка оккупанты не смогли достигнуть, а прорваться со стороны с. Первомайское к дороге Р-07 также не получилось, и даже приблизиться к ней противнику пока не удается.

Константин Машовец отметил, что в течение последних двух суток противник предпринял несколько попыток атаковать передовые позиции ВСУ на Купянском направлении. Так, по направлению Лиман Первый - Синьковка оккупанты имели частичный успех (вытеснили передовые подразделения ВСУ с двух взводных позиций), но попытка продвинуться дальше была заблокирована огневым поражением со стороны ВСУ.

Кроме того, юго-западнее с. Первомайское противник попытался пробиться в сторону с. Песчаное и дороги Р-07, но успеха не имел и вынужден был остановиться и отойти на исходной рубеж атаки.

"Очевидно, что в настоящее время противник концентрирует свои главные усилия в тактической зоне на Купянском направлении в районе с.Первомайское. По крайней мере, именно такой смысл его тактической перегруппировки сил и средств, направленный на усиление этого участка, просматривается на данный момент", — добавил военный обозреватель.

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