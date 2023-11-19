На Лиманском направлении, очевидно, противник в ближайшее время предпримет очередную попытку вытеснить передовые подразделения ВСУ за реку Ч.Жеребец в ее нижнем течении.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, развертывание новосформированной 25-й общевойсковой армии противника на этом направлении, а также активное пополнение и восстановление боеспособности частей и соединений 20-й общевойсковой армии были призваны не только стремлением заменить силы, перемещенные на Авдеевское направление, но и "при случае" пойти в штурм и наступление.

"Похоже, что "наступательный замысел" по Лиманскому направлению "изначально" подразумевался российским гш, когда 25-ю ОВА, не дождавшись конечных сроков и сроков выполнения плана-графика ее формирования (декабрь нынешнего года), внезапно и срочно переместили из состава "стратегического резерва" в зону ответственности ГВ "Центр"", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что подразделения частей и соединений этой армии на Лиманском направлении в последнее время активно участвуют в серии "подготовительных мероприятий" - интенсивных атакующих\штурмовых действиях.

Например, оккупанты попытались юго-западнее с. Диброва "прощупать" оборону передовых подразделений ВСУ по направлению к электроподстанции, однако безуспешно, противник был вынужден отойти на исходные позиции. Кроме того, подразделения российских оккупационных войск начали выдвижение севернее с. Краснопоповка ближе к линии фронта, явно с прицелом в дальнейшем принять участие в наступательных действиях в сторону с. Макеевка.

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