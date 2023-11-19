Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какая ситуация сейчас на левом берегу Днепра.

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал успехи ВСУ на фронте. Об этом специалист рассказал в эфире "Фабрики новостей".

"Несколько тысяч наших морпехов готовились в Британии, там очень хорошая подготовка. Реальность такова, что подготовка спецназа в Британии считается лучшей в мире. Потому морпехи себя показали с лучшей стороны", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что украинские войска в Херсоне сделали задача по своему профилю. Переправились через водную преграду, зацепились за берег, создали плацдармы, теперь они их объединили и создают один большой плацдарм.

Там еще много работы, но по информации от украинских спикеров - на некоторых участках там удалось пройти до восьми километров вглубь. Но для массовой переброски техники необходимо минимум 15 километров продвижения. Тогда на плацдарм можно будет поставить артиллерию, которая сможет контролировать данный участок фронта.

А морская пехота выполнила свою часть работы идеально. И тем британским инструкторам, которые готовили нацих специалистов, можно только сказать спасибо. Морпехам помогала военная разведка также и линейные военные части, артиллерия и самолеты прикрывали бойцов, но успех удалось получить.

Минимальная задача на левом берегу - отодвинуть подальше оккупантов от Херсона. Вторая задача - создать плацдарм и заставить российские войска подтянуть туда резервы. Третья задача - прорыв фронта и движение в сторону Крыма, если россияне ничего не смогут сделать.

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