Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал происходящее на левом берегу Днепра. Специалист поделился своими мыслями на "Фабрике новостей".

"Мы освобождаем свою территорию, там действительно на некоторых позициях до семи километров есть продвижение, но до плацдарма там еще далеко. Плацдарм - это территория, которая может сама себя оборонять и выполнять уже определенные действия на этих квадратных километрах", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что для полноценного плацдарма необходимо освободить 15 километров территории в глубь и ширину, перебросить туда тяжелую технику, ракетные комплексы, артиллерийские установки и остальное, чтобы там силы обороны могли в автономном режиме какое-то время действовать.

Пока на левом берегу ВСУ находятся в рейдовом режиме и в любой момент могут покинуть данное место, используя те плавсредства, которые у них есть. Именно в таком режиме проводится сейчас данная военная задача.

Но пока силы обороны не дойдут до 15 километров глубины и ширины, нельзя это назвать полноценным плацдармом. Поэтому в данный момент ВСУ находятся в начальном этапе формирования такого плацдарма. Причем развитие событий там будет происходить в зависимости от действий противника, так как он может туда прислать несколько армий с Донецкого направления.

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