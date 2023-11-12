Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал поездку Путина в Ростов. Об этом эксперт сообщил в новом интервью на "Фабрике новостей".

"Он был в Ростове, а значит скоро будет третья волна на Авдеевку. Это произойдет в ближайшие часы или дни, ведь он отдал приказ и уже началось движение", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что для взятия Авдеевки враг собирал несколько месяцев войска и боеприпасы, которых должно было хватить на полторы недели. Но оккупанты растянули свои резервы на три недели, атаковав Авдеевку в две волны.

После этого россияне остановились и больше не штурмовали город, ведь у них закончились боеприпасы. Стоит понимать, что война - это математика и количество снарядов из воздуха не берется. Есть определенные склады, которые вмещают определенное количество боеприпасов.

За это наступление они не только потратили боеприпасы, но и технику, которую сотнями сжигали силы обороны Украины. Поэтому последнюю неделю оккупанты не двигались и фронт замер на Авдеевском направлении.

Теперь россияне снова собрали определенное количество боеприпасов, чтобы выполнить приказ Путина и третий раз штурмовать Авдеевку. Также туда была стянута военная техника и личный состав нескольких армий для будущей атаки, которую они уже фактически готовы начать в любой момент.

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