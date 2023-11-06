Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что готовят ВСУ для россиян уже в ближайшее время. Об этом специалист рассказал в своей сводке на 24-м канале.

"Вооруженные силы Украины получают практически все вооружение от Укроборонпрома. А Укроборонпром - это старая советская система, которая очень тяжело разворачивается. Правда если она развернется и запустится, то это уже будут промышленные партии дронов, которыми можно уже будет засыпать на радиус полета дрона любой регион практически", - рассказал специалист.

Специалист добавил, что раз уже было заявление, то будет и работа ВСУ. И это будут серьезные волновые операции по 30-40-50 дронов в волне, как количество Шахедов, когда россия атакует Украину. Подобное будет происходить теперь и со стороны ВСУ.

При этом с ретрансляторами наши дроны смогут проникать на расстояние в 200 километров вглубь россии. Если же будет использоваться навигатор, то долетят до Москвы и дальше. Поэтому стоит только подождать новые сюрпризы от ВСУ для россиян, которые они уже готовят.

Эксперт также отметил, что сейчас те дроны, которые используют наши силы обороны, они производят сами. Это спецоперации СБУ и ГУР, которыми они точечно наносят удар. А вот когда начнет масштабное производство Укроборонпром Украины, тогда уже можно увидеть действительно массовые удары по россии.

Последние новости Украины:

Напомним, Вагнеровцы снова набирают боевиков, что это значит

А еще Politeka сообщала, что ВСУ могут прорваться в неожиданном месте, стали известны подробности

Также Politeka писала, что россияне пытаются сравнять с землей Авдеевку, появились подробности



