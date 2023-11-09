Военный эксперт Роман Свитан рассказал о производстве ракет в россии. Об этом специалист поделился в эфире "Сейчас".

"Если считать по прошлому году, так они в раза два увеличили количество производимых ракет. А если считать по складским остаткам, то они еще не добрались до того количества ракет, с которым начинали широкомасштабное вторжение, их было больше трех тысяч. А мы только полутора тысяч сбили, то есть они использовали до трех тысяч ракет", - рассказал эксперт.

Эксперт добавил, что сейчас оккупанты за счет производимых ракет пытаются создать резерв и не используют на текущий момент их в атаках по Украине. Их цель - достичь около тысячи ракет неприкосновенного запаса, после чего снова начнут наносить ракетные удары по Украине.

Специалист уверен, что неприкосновенный запас ракет генералы могут использовать только при разрешении военно-политического руководства страны. Он создан для того, чтобы оборонять страну от возможного нападения противника.

Именно поэтому "Калибры" и другие ракеты пока не используются при нанесении ударов по Украине. Сейчас оккупанты запускают по Украине только "Искандеры", которые оккупанты могут оперативно возобновлять. Также у россиян есть около 300 ракет данного типа на складах, что позволяет им проводить атаки.

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