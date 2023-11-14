Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал, когда закончится война в Украине. Об этом специалист рассказало в интервью на "Фабрике новостей".

"Если посмотреть с военной точки зрения, то где мы сейчас находимся - ровно посередине большого и малого цикла. Большой - это начало войны в Украине в 2014 году, мы 10 лет уже воюем и еще 10 лет в таком же режиме, только в зеркальном, будем воевать, пока не развалится российская империя", - рассказал Свитан.

Специалист добавил, что происходить военные действия будут по той день, пока новые страны на территории бывшей России не закончат войну за границы. Это произойдет где-то в 2033 году и тогда проблем оккупанты Украине больше не будут доставлять.

При этом малый цикл войны составляет меньше двух лет, когда Россия напала полномасштабно в 2022 году. Примерно столько же остается воевать в таком формате Жесткая часть закончится уже осенью следующего года, а полностью все прекратится уже в 2025 году.

Как добавил эксперт, пригласят Украину в НАТО в 2024 году в Вашингтоне, а вступит страна в защитный блок в 2025 году в Нидерландах. За целый год предстоит заключить 32 договора со странами-участниками военного союза. Принятие в НАТО поставит крест на горячей фазе войны в Украине, которая длится уже почти два года начиная с февраля 2022 года.

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