Семьи зарегистрировавшихся с 1 октября до конца 2023 года получат денежную помощь.

С 1 октября на Украине произошло повышение размера денежной помощи от ООН. Да, украинцам увеличили сумму денежной помощи от ООН почти на 4 тысячи гривен. Стало известно, сколько теперь украинцам можно получить денежную помощь.

Сумма денежной помощи выросла с 2,2 тысяч гривен до 3,6 тысяч гривен в месяц для каждого члена семьи.

Семьи зарегистрировавшихся с 1 октября до конца 2023 года получат денежную помощь в размере 3,6 тысяч гривен на каждого человека в течение 3 месяцев, что составляет в общей сложности 10,8 тысяч гривен.

Кроме того, каждый член семьи может рассчитывать на финансовую поддержку для подготовки к зимнему периоду в размере 2 220 тысяч гривен ( 6660 тысяч гривен за три месяца). Следовательно, каждый участник программы помощи от ООН получит 17,4 тысячи гривен.

Семьи, имеющих во главе лицо пожилого возраста (55 лет и старше) и зарегистрированных до 1 сентября 2023 года, получат дополнительную помощь для подготовки к зимнему периоду в размере 2,2 тысяч гривен для каждого члена домохозяйства на 3 месяца, отметили в ООН.

Следует также напомнить, что Тернопольская организация Общества Красного Креста Украины проводит прием заявок на выдачу многоцелевой денежной помощи ВПЛ и местным жителям, проживающим в Тернопольской территориальной общине.

Источник: UNHCR Украина.

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