Российские оккупанты несут безумные потери на территории Украины, но количество желающих умереть за Авдеевку или Бахмут не заканчивается.

Как констатировал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов, тактика "мясных штурмов" продолжается.

В частности, под Авдеевкой.

«К сожалению, российской пропаганде удалось навязать это желание воевать, мол деды воевали и мы должны, деды умирали и нам надо. А еще добавили сюда погоню за длинным рублем и, к сожалению, количество, желающих умереть на нашей территории поражает», - отметил Олег Жданов в интервью "Руно".





По словам аналитика, оккупанты лезут в бой, даже когда не хватает поддержки артиллерии.

«Они все равно пытаются штурмовать наши позиции. Там очень тяжелая ситуация, в этом смысле», - констатировал Жданов, добавив, что ВСУ приспособились к отражению таких «мясных штурмов».

Но количество атак зашкаливает. Военный аналитик обратил внимание, что их под Авдеевкой может быть от десяти до 28, а промежуток между штурмами может быть меньше часа.

Тем временем в сети появились новые страшные кадры из Авдеевки, которую россияне продолжают уничтожать. В том числе авиабомбами.

По данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ контратаковали под Авдеевкой и сохраняют инициативу на юге Украины.

По неподтвержденным данным, ВСУ не только отбили позиции вблизи Степного, но и контратаковали в районе Авдеевского коксохимического завода.

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Также напомним, что, по наихудшему прогнозу, от Авдеевки скоро не останется даже руин.

Кроме того, Politeka.net писала, что бои идут не только за Авдеевку - оккупанты хотят захватить еще один город.