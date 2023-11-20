Как констатировал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов, тактика "мясных штурмов" продолжается.
В частности, под Авдеевкой.
«К сожалению, российской пропаганде удалось навязать это желание воевать, мол деды воевали и мы должны, деды умирали и нам надо. А еще добавили сюда погоню за длинным рублем и, к сожалению, количество, желающих умереть на нашей территории поражает», - отметил Олег Жданов в интервью "Руно".
По словам аналитика, оккупанты лезут в бой, даже когда не хватает поддержки артиллерии.
«Они все равно пытаются штурмовать наши позиции. Там очень тяжелая ситуация, в этом смысле», - констатировал Жданов, добавив, что ВСУ приспособились к отражению таких «мясных штурмов».
Но количество атак зашкаливает. Военный аналитик обратил внимание, что их под Авдеевкой может быть от десяти до 28, а промежуток между штурмами может быть меньше часа.
Тем временем в сети появились новые страшные кадры из Авдеевки, которую россияне продолжают уничтожать. В том числе авиабомбами.
По данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ контратаковали под Авдеевкой и сохраняют инициативу на юге Украины.
По неподтвержденным данным, ВСУ не только отбили позиции вблизи Степного, но и контратаковали в районе Авдеевского коксохимического завода.
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Также напомним, что, по наихудшему прогнозу, от Авдеевки скоро не останется даже руин.
Кроме того, Politeka.net писала, что бои идут не только за Авдеевку - оккупанты хотят захватить еще один город.