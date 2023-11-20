Жорстокі бої за Авдіївку та прилеглі до неї території продовжуються, але прямо зараз ворог намагається захопити не тільки цей населений пункт.

Як повідомляється у новому зведенні Генштаба ЗСУ, на Авдіївському напрямку безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області.

«Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат», - йдеться у зведенні Генштаба.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив, що бої тривають навколо всього міста як з півночі, так і з півдня.

«Успіхи ворог мав у районі Новокалинового, західніше Камʼянки та на Ясиноватському провулку. Район АКХЗ - трохи втратили на підступах, але некритично. Ворог все так само продовжує вбиватися об нашу оборону. Район Степового - зустрічні бої. Наші кусають окупантів контратаками. Навіть є невеличкі успіхи у плані посування ЛБЗ та розширення сірої зони у бік ворога», - повідомив Мірошніков.

За його словами, ворог продовжує кидати у бій резерви, а також концентрувати нові - в Ясиноватій, Новоселівці Другій, Красногорівці та Новобахмутівці.

Українські захисники виявляють їх, але накрити все просто неможливо – окупантів занадто багато.

«Ворог дуже хоче захопити Авдіївку та Марʼїнку, щоб відсунути фронт подалі від Донецька. Бої за ці два міста тривають десятий рік. Тому вони мають особливе значення для нас», - зазначив Мірошніков.

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