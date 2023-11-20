Жестокие бои за Авдеевку и прилегающие к ней территории продолжаются, но враг пытается захватить не только этот населенный пункт.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области.

«Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери», - говорится в сводке Генштаба.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что бои продолжаются вокруг всего города как с севера, так и с юга.

«Успехи враг имел в районе Новокалинового, западнее Каменки и на Ясиноватском переулке. Район АКХЗ – немного потеряли на подступах, но некритично. Враг все так же продолжает убиваться об нашу оборону. Район Степного – встречные бои. Наши кусают оккупантов контратаками. Даже есть небольшие успехи в плане подвижения ЛБЗ и расширения серой зоны в сторону врага», - сообщил Мирошников.

По его словам, враг продолжает бросать в бой резервы, а также концентрировать новые - в Ясиноватой, Новоселовке Второй, Красногоровке и Новобахмутовке.

Украинские защитники обнаруживают их, но накрыть все просто невозможно – оккупантов слишком много.

«Враг очень хочет захватить Авдеевку и Марьинку, чтобы отодвинуть фронт подальше от Донецка. Бои за эти два города продолжаются десятый год. Поэтому они имеют особое значение для нас», – отметил Мирошников.

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