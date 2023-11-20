У Дніпровському районі української столиці сталася НП, яка забрала людські житті.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, на місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Про нещастя в поліцію повідомив чоловік. За його словами, ввечері 19 листопада у сусідній квартирі пролунав вибух.

«Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі», - розповіли в поліції.

Ще один чоловік - брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

Додамо, раніше у Києві палала будівля місцевої СТО. Під час гасіння вогню рятівники виявили чоловіка з гострим отруєнням чадним газом. Його було госпіталізовано.

Попередньо встановлено, що пожежа виникла шляхом підпалу.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 194 ККУ – умисне знищення або пошкодження майна.

Триває слідство.

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