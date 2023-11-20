Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, на месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты.

О несчастьи в полицию сообщил мужчина. По его словам, вечером 19 ноября в соседней квартире раздался взрыв.

«Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в квартире женщина», - рассказали в полиции.

Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи.

Добавим, раньше в Киеве пылало здание местной СТО. Во время тушения огня спасатели обнаружили мужчину с острым отравлением угарным газом. Он был госпитализирован.

Предварительно установлено, что пожар возник путем поджога.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 194 УК – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Продолжается следствие.

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