Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пишет Politeka.net.

По его словам, «программа» была запущена еще Клинтоном, продолжена Обамой, а затем и Байденом. Свитан напомнил, что в 2014-м году Крым был отдан России без единого выстрела.

«Тогда американцы рассказывали сказку, что Крым можно вернуть дипломатическим путем, «давайте без войны» и тому подобное. Навешали лапшу на уши украинскому руководству. И ничего не сделали. С 14-го года мы только эти понты и слышим. То есть, такие американские забугорные понторезы. По крайней мере, пока. Они решают свои вопросы, они же решают не наши вопросы», - отметил Свитан в интервью "Фабрика новин".

По мнению военного аналитика, надеяться на США нельзя и строить крепкие отношения необходимо с Польшей, странами Балтии, Европой.

«Ну а американцы – у них разные посылы бывают. А эти визиты, в том числе военных чинов, они положительные, но КПД от них нет. Нет самолетов, нет ракет. Самолеты и ракеты нужны были в прошлом году, даже просто те же ATACMS нужны были в мае. И не десяток, а сотня-две хотя бы, чтобы можно было начинать наступательные действия, чтобы они привели к каким-то результатам. В чем разница – в сентябре или в мае. Это три месяца разницы и для них она ни на что не влияла. У нас она влияла», - отметил Свитан.

Полковник запаса ВСУ уверен, что затягивание с поставками вооружения происходят намеренно.

«Вот такие затяжки в основном, чтобы мы не подошли к Крыму. Я это вижу невооруженным глазом. Нас не пускают в Крым. Европа не пускает, Америка не пускают. Механизмами не пускают, не давая определенных вооружений для выполнения задачи. А значит Крым продали. Обама, Байден. Сейчас они боятся, что мы его начнем освобождать. А у нас другого выхода нет», - подчеркнул Свитан.

Военный аналитик заверил, что освобождение Крыма должно быть первой задачей ВСУ и исходить надо из интересов Украины, а не США.

«Но Крым продан американцми, это уже четко понятно. Я это говорю с военной точки зрения. То что американцы не дают нам вооружение, чтобы мы освободили Крым – это уже всем в мире понятно», - убежден Роман Свитан.

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