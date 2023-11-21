Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по території Україні.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог застосував 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА.

Зазначимо, що щонайменше у чотирьох областях під час атаки шахедів працювала ППО.

Зокрема на Волині, Рівненщині, Київщині та Хмельниччині.

Про це повідомляють моніторингові пабліки та місцева влада.

Крім того, сьогодні вночі о 01:13 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади Миколаїівщини. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській ОДА.

Від обстрілів здригалася і Херсонщина - російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - повідомили в Херсонській ОДА.

Також стало відомо, що протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

«Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», - йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ.

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