Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, враг применил 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету «Искандер-К» и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БПЛА.

Отметим, что по меньшей мере в четырех областях при атаке шахедов работала ПВО.

В частности, на Волыни, Ровенщине, Киевщине и Хмельнитчине.

Об этом сообщают мониторинговые паблики и местные власти.

Кроме того, сегодня ночью в 01:13 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины Николаевщины. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Также стало известно, что за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

«Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Также сообщалось, что Украина может изменить ситуацию на фронте уже в этом году.

Также Politeka сообщала, что Россия готова в разы больше понести потери в Украине, что известно.