По прогнозам Национального банка, инфляция на конец текущего года составит 6%, что также повлияет на цены.

В Украине цены будут повышаться в 2024 году из-за многих факторов, в частности, сезонность товара. Член Совета Национального банка Украины, Василий Фурман, подчеркнул, что хотя удорожание ожидается, оно будет небольшим.

В частности, в 2024 году расти начнут цены на овощи и фрукты. Воздействие на цены будет определяться, в частности, объемами урожая. Эксперт отметил, что в этом году наблюдается значительный рост урожая, что привело к снижению цены на многие виды продуктов.

"В этом году это очень большие урожаи, и на очень много групп товаров в связи с этим цены уменьшились", – объясняет эксперт.

Также он подчеркнул, что блокировка экспорта Украины может повлиять на объемы экспорта зерновых культур.

По прогнозам Национального банка, инфляция на конец текущего года составит 6%, а в следующем году может возрасти до чуть более 9%. Однако эксперт считает, что в 2025 году инфляция снова снизится до уровня около 6%, и значительных ростов цен ожидать не стоит.

При этом некоторые продукты могут подорожать в ближайший период, что связано с рядом факторов. Среди них – мясо и колбаса, овощи и фрукты. Ожидается, что это подорожание состоится в конце текущего года, приближаясь к Рождеству и Новому году. Такой рост цены происходит каждый год.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.