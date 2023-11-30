Пенсии в Украине, стало известно о категории пенсионеров, которой можно увеличить пенсию в судебном порядке.

Как сообщают эксперты в youtube-канале "Народна думка", речь идет о пенсионерах, которым выплаты были назначены в течение последних трех лет - это 21-й 22-й и 23-й годы.

Юрист напомнил об анонсе от властей, что в следующем году во время индексации таким пенсионерам добавляют только по 100 грн, то есть чисто символически, индексации реальной проведено не будет.

К примеру, если берем 23-й год, то индексация в этом году была на уровне 19,7%, пенсию в Украине увеличили, но только тем пенсионерам, которые вышли на пенсию к 2021 году или даже 20-му.

Соответственно, пенсионеры последних трех лет были лишены индексации, и их пенсии существенно не увеличились.

Есть немало положительных судебных решений, где обязывали Пенсионный фонд провести индексацию вышедшему на пенсию пенсионеру, например, в прошлом году, то есть их пенсию увеличить на 19,7%, то, что не сделал Пенсионный фонд.

Пенсионеры, которые вышли на пенсию в Украине за последние три года, могут перечислить свои выплаты, но только в судебном порядке.

"То есть вы те люди, которые ушли на пенсию последние три года точно такие же пенсионеры как и другие и имеете полное право на свое законное перерасчет пенсии, из-за того что растут цены инфляция растет коммуналка растет все...", - говорят эксперты.

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