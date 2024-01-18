Российские захватчики без остановок атакуют мирные населенные пункты Украины, сея боль, горе, смерть и разруху.

Так, оккупанты в очередной раз атаковали Сумы, пишет Politeka.net.

«Поздно вечером 17 января в результате падения обломков от сбитого вражеского БпЛА произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика», - рассказали спасатели, опубликовав также кадры, на которых можно увидеть, что вокруг все покраснело от пламени.

Пожар удалось оперативно ликвидировать и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Добавим, в ночь на 18 января оккупанты атаковали 33 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", а также ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине.

«Основные направления удара – юг и север», - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Уничтожить удалось 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов – не достигли своих целей.

Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Напомним, ранее стало известно, что в результате новой атаки на Харьковщину погибла 61-летняя женщина, работавшая оператором котельной в учебном заведении.

Также получили травмы женщина 45 лет и 63-летний мужчина. У еще одной 82-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс.

«По данным следствия, 17 января около 22:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по г. Чугуев. Повреждена территория школы», - сообщили в Хирковской областной прокуратуре.

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