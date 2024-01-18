Так, оккупанты в очередной раз атаковали Сумы, пишет Politeka.net.
«Поздно вечером 17 января в результате падения обломков от сбитого вражеского БпЛА произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика», - рассказали спасатели, опубликовав также кадры, на которых можно увидеть, что вокруг все покраснело от пламени.
Пожар удалось оперативно ликвидировать и предотвратить дальнейшее распространение огня.
Добавим, в ночь на 18 января оккупанты атаковали 33 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", а также ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине.
«Основные направления удара – юг и север», - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
Уничтожить удалось 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов – не достигли своих целей.
Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Напомним, ранее стало известно, что в результате новой атаки на Харьковщину погибла 61-летняя женщина, работавшая оператором котельной в учебном заведении.
Также получили травмы женщина 45 лет и 63-летний мужчина. У еще одной 82-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс.
«По данным следствия, 17 января около 22:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по г. Чугуев. Повреждена территория школы», - сообщили в Хирковской областной прокуратуре.
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