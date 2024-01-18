Известный эксперт рассказал о решениях по летчикам из других стран по штурвалам F-16, которые будут переданы Украине.

По словам полковника запаса ГШ ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, военные летчики из стран-партнеров могут участвовать во войне против Украины на стороне ВСУ.

«Да, могут, но для этого им надо уволиться там из рядов вооруженных сил, если они в них состоят, и приехать сюда, если страна разрешает, и подписать контракт с Вооруженными силами. И дальше воевать в составе ВСУ по своей военно-учетной специиальности», - сообщил Жданов в своем новом видеообзоре, отвечая на вопрос, могут ли Украине передать F-16 уже вместе с летчиками.

Жданов также сообщил, что такая идея обсуждалась.

«Когда стало понятно, что самолеты дадут, то одна из идей была в том, чтобы привлечь лётчиков F-16 в запасе. Чтобы ускорить передачу самих самолетов. Но потом, видимо, на каком-то политическом уровне было принято решение, что пилоты должны быть исключительно наши. И, соответственно, лучше обучить пилотов и на перспективу в том числе», - сообщил Жданов, добавив, что главное, чтобы было на чем воевать.

Ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук поддержал позицию командующего Сухопутными войсками Сырского относительно нужд войск в дополнительной авиации:

«Отмечаю, что Воздушные Силы рассматривали и рассматривают разные авиационные платформы для усиления и дальнейшего развития боевой авиации Украины. В приоритете сегодня, конечно, освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом».

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