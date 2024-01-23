Новый жестокий ракетный обстрел со стороны россиян унес жизни гражданских людей и привел к разрушениям.

Так, на данный момент в результате ракетной атаки в Киеве известно об одном погибшем человеке. Также есть пострадавшие.

«В настоящее время 9 человек пострадали в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, была оказана помощь на месте», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Большинство пострадавших в столице – с минно-взрывными травмами. Также стало известно об одной погибшей женщине

Кроме того, в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонировавшую боевую часть ракеты. Идет эвакуация людей из дома.

Тем временем в Харькове известно уже о 28 пострадавших. Есть погибшие – женщины 56 и 40 лет.

«Около 04:00 и 07:20 оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города Харьков. Предварительно – ракетами Х-22», - сообщили в Харьковской ОГА.

Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение, другая исключительно гражданская инфраструктура.

Под ударом также находился Павлоград. На данный момент известно об одном погибшем, есть пострадавшие.

Таким образом, на данный момент известно о пяти погибших.

В Сети появляются все новые и новые кадры с ужасающими последствиями ракетной атаки россиян по мирным городам Украины.

«Ужас, бедные люди»,

"Какой кошмар!",

«Все вокруг просто пылает» , – обсуждают пользователи соцсетей кадры.

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