Большая авиакатастрофа произошла в России, появились кадры с места.

В России упал военный самолет Ил-76, сообщают российские СМИ. Согласно первым данным, авиакатастрофа произошла в Белгородской области.

В сети уже появились первые кадры с места крушения. На видео также попал момент падения Ил-76.

На видео можно увидеть, что в небо поднялось огромное огненное облако.

По неподвтержденным данным, на борту Ил-76 находились более 70 человек.

Все они погибли.

Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Первый в мире реактивный стратегический авиалайнер, который экспортируется.

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять в зависимости от модификации грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние до 4,2 тыс. км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

Сейчас Ил-76 используются Россией для переброски как личного состава, так и тяжелой техники (БМД, БТР и т.п.), которую из этих самолетов можно даже десантировать с воздуха.

Примерная стоимость самолета $27 млн, но все зависит от его модификаций и особенностей.

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