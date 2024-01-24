В России упал военный самолет Ил-76, сообщают российские СМИ. Согласно первым данным, авиакатастрофа произошла в Белгородской области.
В сети уже появились первые кадры с места крушения. На видео также попал момент падения Ил-76.
На видео можно увидеть, что в небо поднялось огромное огненное облако.
По неподвтержденным данным, на борту Ил-76 находились более 70 человек.
Все они погибли.
Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Первый в мире реактивный стратегический авиалайнер, который экспортируется.
Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять в зависимости от модификации грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние до 4,2 тыс. км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.
Сейчас Ил-76 используются Россией для переброски как личного состава, так и тяжелой техники (БМД, БТР и т.п.), которую из этих самолетов можно даже десантировать с воздуха.
Примерная стоимость самолета $27 млн, но все зависит от его модификаций и особенностей.
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