Российские захватчики понесут огромные потери в технике не только под Авдеевкой.

Так, аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что сейчас происходит в Крынках Херсонской области.

По словам военного эксперта, ситуация в Крынках остается тяжелой. Там российские захватчики всеми силами пытаются вытеснить украинских защитников.

Но это им не удается. Сергей Згурец в эфире телеканала «Эспрессо» отметил, что именно на примере Крынок можно наблюдать за технологическими возможностями ВСУ.

"Когда артиллерия с правого берега Днепра и дроны обеспечивают уничтожение всей той техники, которую враг пытается подтянуть и повлиять на наши подразделения", - добавил Згурец.

Как следствие – потери врага в технике огромны.

«Впрочем, используя авиацию, противник уничтожил до основания сам населенный пункт. Именно в таких условиях, когда очень тяжело закрепиться и найти позиции для обороны, действуют наши военные», - отметил аналитик.

Крынки. Морская пехота.

Добавим, ранее в СМИ появилась информация, что в боях за Крынки ликвидирован офицер из Беларуси, который воевал на стороне РФ.

Это первый подтвержденный случай участия белорусов в боях на Херсонском левобережье.

Старший лейтенант Лазарев Денис Александрович 1976 года рождения штурмовал Крынки в составе 328 полка вновь 104 десантно-штурмовой дивизии РФ.

Военный билет оккупанту выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года - уже после начала вторжения России в Украину.

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