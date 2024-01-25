В начале полномасштабного вторжения на Киев двигалась почти 40-тысячная группировка российских оккупантов, и она смогла дойти только до окраин города.

Поэтому возникает вопрос, какими силами рф может наступать на Киев или Харьков сейчас. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.

"На Киев двигалась почти 40-тысячная группировка, она дошла практически до окраин города, но войти в город они не смогли. Эту группировку мы гоняли тут по Броварским лесам и Белоцерковского района, и в конечном итоге они вынуждены были покинуть территорию, отступить, потому что ни логистики, ни обеспечения, ни системы управления – ничего не было", – напомнил Олег Жданов.

По словам эксперта, теперь со стороны севера и северо-востока мы построили и прдолжаем постоянно наращивать в инженерном отношении нашу границую. Поэтому да, российские ДРГ могут как-то пройти через минное поле, переступив через все растяжки, но регулярные части, которые будут входить колоннами по основным маршрутам – это невозможно.

"И уже бой будет не в глубине территории Украины, потому что нам нечем было на границе встречать врага, мы были не готовы, а сейчас бой будет на границе, у пограничного столба, и поэтому группировка должна быть не 40 тысяч, а хотя бы тысяч 150-200. Где она?", – добавил Олег Жданов.

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