Есть два варианта развития ситуации на фронте в 2024 году, учитывая задержку поставок военной помощи со стороны Соединённых Штатов Америки.

Основной вариант, исходя из сегодняшних реалий, это позиционная война, которую нам навязывают оккупанты, и глухая оборона украинских войск.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.

"Варианта два, на мой взгляд. Тут первый вариант - это глухая оборона. Как бы мы не хотели, инициатива сегодня на стороне врага, это надо констатировать. И иногда, видите, даже врагу удаётся достигнуть хотя бы частичного успеха на отдельных участках фронта", – заявил Олег Жданов.

По слова эксперта, сейчас враг нам навязывает позиционную войну, что для нас крайне невыгодно – затратно и требует довольно большого количества войск. Но если обстановка изменится, тогда и варианты могут поменяться.

"Если, допустим, вопрос поставок вооружений от Соединённых Штатов решается положительно, а Европа наращивает тоже поставки, тогда мы можем говорить, что где-то, может быть, к лету этого года у нас будет возможность накопить какой-то потенциал военный для проведения контрнаступательных операций", – отметил Олег Жданов.

Эксперт уточнил, что говорит не о масштабном контрнаступлении, а о контрнаступательных операциях или хотя бы переходе на отдельных оперативных направлениях к мобильной обороне, которая предусматривает рейдовые действия на тактическую глубину обороны противника.

"То есть активная оборона, что может дать нам возможность большего разгрома противника, большего снижения его боевого потенциала, а, может быть, в самом лучшем случае и освобождение части наших территорий", – добавил Жданов.

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