Россия бросила на Авдеевку группировку 40-60 тысяч, а, по некоторым данным, аж до 80 тысяч оккупантов, и рано или поздно они могут захватить город.

Мы вступаем в самую сложную стадию обороны Авдеевки – стадию уличных боёв, а удары артиллерии и авиации просто стирают город с лица земли есть.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.

"Авдеевка повторяет сценарий Бахмута, оккупанты не могут окружить, у них не хватает сил и средств, чтобы замкнуть кольцо вокруг Авдеевки, и они принимают решение, не считаясь с потерями, выносить нас, выдавливать нас из Авдеевки просто в лоб, поджимая там с севера и с юга", – заявил Олег Жданов.

По мнению эксперта, потеря самой Авдеевки будет иметь примерно тот же самый эффект, как и потеря Бахмута, то есть критически ситуация не изменится.

"Выровняется фронт, уменьшится длина фронта, и увеличится плотность наших войск. Единственное – мы теряем очень выгодный плацдарм, с которого мы доставали довольно глубоко в тыл врагу, то есть с Авдеевского выступа наша артиллерия могла наносить удары вплоть до Иловайска. Так что промзоны Донецка, промзоны Макеевки, где сосредотачивается техника, боеприпасы врага, теперь мы этого сделать не сможем", – пояснил Олег Жданов.

Эксперт добавил, что это одна из задач оккупантов – кроме того, чтобы просто взять населённый пункт, они хотят как можно дальше отодвинуть нашу артиллерию от логистики и тылов российских войск.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетами по центру большого города - последствия тяжелые.

Также сообщалось, что пожары вспыхнули после ракетной атаки, люди под завалами.

"В ближайшей перспективе" - раскрыт возможный замысел США относительно РФ.