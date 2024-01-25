Украинские военные готовятся к этому сценарию, возможно, путем перераспределения сил с других направлений.

Пересмотр расчетов, связанных с ожидаемыми изменениями в погодных условиях, которые могли бы сделать направление на Купянск менее эффективным, не оправдал себя. В оенный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, на востоке Украины отмечается сдвиг в акценте российских сил с Купянска на Лиман.

Оборонительные усилия украинских сил на этом направлении позволяют им успешно отражать многочисленные атаки.

"Эта динамика вынуждает российские войска рассматривать альтернативные стратегии. В настоящее время акцент смещается на Лиман, Авдеевское и Марьинское направление, что предсказуемо" - рассказывает эксперт.

Однако есть основания полагать, что в конце января - начале февраля может произойти новое наступление на Купянск, когда почва замерзнет. Украинские военные готовятся к этому сценарию, возможно, путем перераспределения сил с других направлений.

"Возможно, новое наступление станет реальностью, но несмотря на благоприятные погодные условия, предыдущие попытки не принесли успеха" - замечает эксперт.

Более того, погода также влияет на темп действий на Бахмутском направлении. Несмотря на эти факторы, российские силы продолжают готовиться к возможному новому наступлению.

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