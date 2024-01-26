Февраль и начало марта будут очень горячими, ведь российские войска попытаются добиться хоть какого-то успеха до выборов президента рф.

Украине обязательно нужно использовать ситуацию с выборами в россии для того, чтобы "принять в них самое активное участие".

Об этом заявил офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online.

"Начав войну с Украиной, путин впервые за свою историю правления создал ситуацию, когда внешний фактор может влиять на внутреннюю российскую политику. И вам обязательно нужно совершить некое дерзкое военное действие, которое бы являлось пощёчиной путинскому режиму, накануне", – уверен Григорий Тамар.

По мнению эксперта, это может быть, например, уничтожение Крымского моста, ракетно-бомбовый удар по государственным объектам в Москве, таким как Министерство обороны, Кремль, Лубянка, Генеральный штаб.

"Это может быть рейд в сторону Москвы. Вот, допустим, есть же вот эти вот формирования из российских граждан. Ну а что, почему эти российские граждане не могут пойти на Москву с целью принять участие в выборах, посмотреть, как бюллетени разложены на участках, вообще как соблюдается процедуральная законность в россии. И подобные действия могли бы иметь непредсказуемый результат", – заявил Григорий Тамар.

Эксперт подчеркнул, что украинцам надо вести себя дерзко.

"Терять вам нечего абсолютно. У вас выбор очень простой: рабство или победа", - добавил Григорий Тамар

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